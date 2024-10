🎥 Dat deed hij bij Anderlecht niet: Aleksandar Mitrovic scoorde dé goal van het weekend

Servië heeft met 2-0 gewonnen van Zwitserland. Aleksandar Mitrovic heeft indruk gemaakt met een opmerkelijke individuele inspanning.

Sinds iets meer dan een jaar speelt Aleksandar Mitrovic bij Al-Hilal, in Saoedi-Arabië. De club waar ook Neymar speelt, betaalde meer dan 52 miljoen om hem van Fulham te kopen.

Ondanks zijn vertrek uit de Premier League, heeft de Servische aanvaller zijn status als basisspeler in het nationale team niet verloren. Gisterenavond heeft hij opnieuw zijn waarde bewezen door zijn 55ste doelpunt voor de nationale ploeg tegen de Zwitsers te scoren.

Mitrogoal heeft opnieuw toegeslagen

Ondanks zijn 30 jaar heeft de voormalige Anderlecht-speler zijn snelheid laten zien door te voorkomen dat een lange, slecht geplaatste bal aan de linkerkant uit ging. In plaats van te wachten, zette hij zijn inspanning voort door het spel in te duiken, voordat hij zijn verdediger voorbij ging en een prachtig schot loste.

⚽️Wat een doelpunt van Mitrovic met Servië ?



In zijn carrière heeft Mitrovic het merendeel van zijn doelpunten in één toets in het strafschopgebied gescoord, maar dit laat zien dat de kerel nog meer in zijn mars heeft. Servië won met 2-0, maar blijft derde in de groep, achter Denemarken en Spanje.