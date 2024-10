Daar is Anthony Vanden Borre nog eens en toch wel op een BK zeker... "Ik denk niet dat ik ga winnen, maar ik ga proberen"

Anthony Vanden Borre is na zijn voetbalpensioen niet al te veel meer gespot, maar de voormalige rechtsachter van Anderlecht heeft een nieuwe hobby gevonden. Quizzen. En dit weekend deed hij mee aan het BK Quizzen voor duo's.

Vanden Borre is blijkbaar een fervent quizzer, maar gaf zichzelf vooraf weinig kans. "Ik weet dat ik niet ga winnen, want ik ken de concurrentie", lachte hij. "Maar ik probeer altijd, dat is zeker."

"Ik kom om me te amuseren, maar ik interesseer me heel erg in de geschiedenis van het voetbal. Ik voetbal zelf ook nog, maar op lager niveau en met vrienden. Enkel nog voor het plezier."

Intussen volgt hij zijn ex-club Anderlecht ook nog. "Ik zal altijd supporter blijven van Anderlecht. Ik ken er ook nog enkele spelers zoals Leoni, met wie ik nog samen speelde. En dan is er nog Jan Vertonghen, die van mijn generatie is."

"Ze komen uit een moeilijke periode, maar er is tijd nodig om weer op niveau te komen. Ik denk dat er de voorbije twee jaar goed gewerkt is."

Ook over de nationale ploeg kreeg hij een vraag. "Er is veel kwaliteit, maar er is iemand nodig die dit allemaal in goede banen kan leiden. Het is een nieuwe generatie, ze hebben tijd nodig."