Derbykoorts in Limburg stijgt: "Het is van de hoogtijden ten tijde van Simon Mignolet geleden"

De derbykoorts in Limburg stijgt duidelijk. De Cegeka Arena is helemaal uitverkocht, het bezoekersvak ook zo goed als.

Limburg zal zondag even in het teken staan van de derby tussen Genk en STVV. De Cegeka Arena zal tot de nok gevuld zijn dan. Genk liet al weten dat het stadion is uitverkocht.

Volgens Het Belang van Limburg leeft de derby dit jaar ook meer bij de STVV-fans dan andere seizoenen. Ongeveer 900 supporters zullen in het uitvak zitten.

"Het is van de hoogtijden ten tijde van Simon Mignolet geleden dat we nog met zo’n groot aantal de verplaatsing maken naar Genk. We komen in vrede en rekenen erop dat onze supporters, jong en oud, ook op een veilige manier opgevangen worden", vertelde hoofd ticketing en wedstrijdorganisatie Greet Verluyten bij HBvL.

De rivaliteit was er altijd al, maar door de transfer van coach Thorsten Fink, Matte Smets en Jarne Steuckers wordt het nog iets pittiger.

STVV-supporters die niet naar de Cegeka Arena trekken zullen nog wel terecht kunnen op Stayen. Daar wordt de wedstrijd op groot scherm uitgezonden.