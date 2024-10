KRC Genk dreigt alweer sleutelpion te verliezen in de winter: Premier League-club toont interesse

Premier League-club Fulham heeft zijn zinnen gezet op KRC Genk-aanvaller Tolu Arokodare. De 23-jarige spits, die dit seizoen indruk maakt in de Jupiler Pro League, staat hoog op de radar van Fulham-manager Marco Silva.

Volgens verschillende bronnen, waaronder Completesports.com, overweegt Fulham een bod op de Nigeriaanse spits te doen tijdens de winterse transferperiode in januari. De spits staat niet bekend om zijn efficiëntie, maar weegt heel zwaar op een verdediging.

Arokodare heeft dit seizoen al zes doelpunten gescoord in tien competitiewedstrijden voor Genk, waarmee hij zichzelf stevig in de schijnwerpers heeft gezet. Zijn goede vorm volgt op een sterk vorig seizoen, waarin hij twaalf keer het net vond in twintig competitieduels voor de voormalige Belgische landskampioen.

Die prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven in de Premier League. De Nigeriaanse spits is snel uitgegroeid tot een van de sleutelfiguren in het team van Genk en heeft de aandacht getrokken van clubs buiten België.

Marco Silva, de coach van Fulham, zou een groot bewonderaar zijn van Arokodare's spel en ziet in hem een potentiële versterking voor de aanvalslinie van de Londense club, waar hij nu de beschikking heeft over drie heel andere profielen.

Met de transfermarkt die in januari weer opengaat, wordt verwacht dat Fulham een poging zal wagen om de Nigeriaanse spits naar Craven Cottage te halen. Of Genk bereid is om Arokodare te laten gaan, zal afhangen van de onderhandelingen en eventuele vervangingsmogelijkheden.