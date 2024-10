Eindelijk verlost bij de Rode Duivels? "Twijfel? Waarom?"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Lois Openda heeft eindelijk zijn doelpuntencomplex bij de Rode Duivels van zich afgeschud met een rake kopbal. Hoewel hij bij RB Leipzig geregeld het net vond, had hij sinds november 2022 niet meer gescoord voor België onder bondscoach Domenico Tedesco.

Na 18 interlands zonder doelpunt, brak hij nu eindelijk de ban, tot zijn grote opluchting. "Al had ik liever op het einde gevierd", gaf Openda toe, verwijzend naar het feit dat België het duel tegen Frankrijk alweer niet kon winnen.

De vreugde bij Openda en zijn ploeggenoten na het doelpunt was groot, wat aantoont hoezeer het hem gegund werd. Het was duidelijk een moment waarop een grote last van zijn schouders viel.

Hoewel er buiten het nationale team nooit twijfel over zijn scorend vermogen was, kreeg Openda vaak de kritiek dat hij niet kon presteren bij de nationale ploeg, vooral wanneer Romelu Lukaku afwezig was.

Ondanks enkele gemiste kansen en een gemiste strafschop tegen Israël, bleef Openda altijd geloven in zijn kunnen. "Of er twijfel is geweest? Neen, eigenlijk niet. Waarom zou die er zijn? Ik heb ondertussen wel gescoord bij mijn club", klonk het zelfverzekerd.

Met dit doelpunt hoopt Openda het hoofdstuk van twijfel bij de buitenwereld voorgoed af te sluiten en zich verder te ontwikkelen. "Nu moeten we blijven werken om nog beter te doen, persoonlijk en als team", sloot hij strijdvaardig af.