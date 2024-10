'Barcelona hoopt Nico Williams in winter naar Camp Nou te halen, maar... plots is andere Europese topclub héél concreet'

FC Barcelona hoopt deze winter de transfer van Nico Williams af te ronden. Al is er een kaper op de kust gesignaleerd. Ook Juventus FC heeft zich gemeld voor de Spaanse EK-revelatie.

Nico Williams heeft sinds deze zomer een akkoord met FC Barcelona, maar de transfer kon niet worden afgerond. De financiële situatie van Barça zorgde ervoor dat de Spanjaard simpelweg niet haalbaar was.

De 22-jarige flankaanvaller besloot de situatie af te wachten en bij Athletic Club te blijven. Nochtans waren PSG, Bayern München en enkele Engelse clubs bereid om het nodige geld wel op tafel te leggen.

© photonews

Barcelona hoopt de transfer deze winter wel af te kunnen ronden, maar mogelijk komt er wederom een kink in de kabel. De Italiaanse media melden dat Juventus FC zich officieel heeft gemeld in Bilbao.

De Oude Dame is onder Thiago Motta héél goed aan het seizoen gestart én heeft de ambitie om hun plaats aan de Europese voetbaltop opnieuw op te eisen. De komst van Williams kadert in dat plaatje.

Waar ligt de toekomst van Nico Williams?

Williams liet de voorbije seizoenen in La Liga al zien wat hij in zijn mars heeft. Op het voorbije EK in Duitsland was hij bovendien één van de absolute smaakmakers. Zijn contract bij Bilbao loopt tot medio 2027.