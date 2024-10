David Hubert maakt duidelijke keuze en geeft signaal af: naam en faam hebben geen invloed

David Hubert maakt duidelijke keuzes en houdt daarbij geen rekening met leeftijd of palmares. De beste speelt onder de nieuwe hoofdtrainer van Anderlecht. Dat zal één bepaalde speler toch wel extra motivatie moeten geven.

Anders Dreyer dreigt immers zijn basisplaats te verliezen aan Tristan Degreef. Met ook Samuel Edozie en Francis Amuzu die terugkeren, is het duidelijk dat Hubert er niet voor terugdeinst om de Deense topschutter van vorig seizoen op de bank te zetten.

Dreyer heeft momenteel 1 goal en 2 assists in 11 wedstrijden. Ver van zijn gemiddelde van vorig seizoen. Het grote probleem: als hij niet beslissend is, ben je er ook weinig mee in het spel. Daarnaast kiest Hubert nu ook voor wingers die echt op de flank spelen, terwijl Dreyer gewend is om naar binnen te komen.

De Deense international nam deel aan het EK, maar werd daarna vervroegd teruggeroepen door Brian Riemer omdat hij in personeelsproblemen zat. Het gebrek aan rust is één van de verklaringen voor zijn mindere vorm.

Kans voor Lapage?

Maar Dreyer is onder de nieuwe coach dus op dezelfde voet als iedereen begonnen. En momenteel is Degreef gewoon beter. Tel daarbij dat hij een Neerpede-product is en dus geliefd is bij de fans en de keuze van Hubert is dus niet zo moeilijk.

Naar wat we horen, zou Zanka trouwens in dezelfde situatie kunnen zitten. Amando Lapage doet het goed op training. Het enige wat Hubert tegenhoudt, is dat hij in dat geval met twee 19-jarigen centraal in de verdediging moet gaan spelen.