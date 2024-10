"De overvolle kalender is de schuld van de spelers zelf" - Icoon windt er geen doekjes om

Karl-Heinz Rummenigge, icoon van Bayern München en tegenwoordig commissaris bij de club, heeft zich uitgesproken over de groeiende discussie rond de overvolle voetbalkalender. Volgens de 69-jarige bestuurder ligt de oorzaak daarvan bij de spelers zelf.

"Ze hebben zichzelf in deze val gelokt", zei hij in een interview met *Kicker*. Rummenigge stelt dat de spelers door hun steeds hogere salariseisen de clubs dwingen om op zoek te gaan naar meer inkomsten. Die extra inkomsten worden volgens Rummenigge gegenereerd door meer wedstrijden te spelen.

Hij benadrukt dat het tijd is om het probleem gezamenlijk aan te pakken. "Alle betrokken partijen moeten eens om de tafel gaan en bespreken wat er nodig is om het voetbal serieuzer en rationeler te maken. Zónder emotie", aldus de tweevoudig winnaar van de titel Europees voetballer van het jaar.

Hij benadrukt de noodzaak van een meer zakelijke benadering van de groeiende druk op spelers en competities. De discussie laaide recent op met de plannen voor een nieuwe opzet van het WK voor clubs, waar onder andere Manchester City-speler Rodri dreigde met een staking.

Rummenigge gelooft echter dat het toernooi een succes zal worden. "Het wordt een fantastisch toernooi, daar ben ik van overtuigd", zei hij. Ondanks de zorgen van sommige spelers, verwacht hij dat het toernooi enthousiasme zal opwekken bij zowel de fans als de deelnemers.

Ook over de nieuwe opzet van de Champions League, die leidt tot meer wedstrijden, is Rummenigge positief. "De oude groepsfase was saai, want na vier wedstrijden was het meeste al wel duidelijk. Nu is het lastiger, ook voor de topclubs, om je te kwalificeren. Alles wat lastiger is, is emotioneler", concludeerde hij. Voor Rummenigge is de verandering in de Champions League een verbetering, omdat het de competitie spannender en uitdagender maakt.