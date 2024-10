De voormalige voorzitter van de Belgische voetbalbond onthult: "Beslissingen goedgekeurd via telefoontjes van Bart Verhaeghe en Mehdi Bayat..."

Paul Van Den Bulck was voorzitter van de Belgische Voetbalbond van 2022 tot 2023, tot zijn ontslag dat een nieuwe crisis in de federatie veroorzaakte. Hij heeft nu meer details gegeven over zijn vertrek.

Uitgenodigd op het programma TOF Sport, Paul Van Den Bulck, voormalig voorzitter van de Belgische Voetbalbond, heeft teruggeblikt op zijn vertrek bij de federatie in mei 2023. Zijn ontslag volgde op een periode van onrust bij de KBVB, waar onder meer Peter Bossaert werd ontslagen. Sindsdien heeft Van Den Bulck met weinig verbazing de recente opschudding achter de schermen gevolgd.

"Ik kwam bij de Voetbalbond met de missie om beter bestuur en meer transparantie te brengen na onder meer het FIFAGate en het Footbelgate. Maar bij mijn aankomst van buitenaf kon ik al snel zien dat bepaalde taboes en vragen niet mochten worden aangepakt", legt Van Den Bulck uit.

Eenmaal verkozen tot voorzitter, enigszins verrassend gezien zijn beperkte ervaring in de voetbalwereld, werd hij geconfronteerd met ware omerta. "Mijn rol was om vragen te stellen. Eerste probleem: niemand wist hoeveel de CEO verdiende (Peter Bossaert, red.). Niemand in de Raad van Bestuur had zijn contract gezien. Onvoorstelbaar, er zijn regels voor de evaluatie van de CEO om te bepalen of hij recht heeft op zijn bonus, en die evaluatie was onmogelijk".

De invloed van Bart Verhaeghe en Mehdi Bayat

Nadat Bossaert aanvankelijk weigerde vanwege "respect voor zijn privéleven" ("Ik ben jurist: ik weet dat dit er niets mee te maken heeft", glimlacht Van Den Bulck), was het een verrassing: de voorzitter ontdekte dat het contract van de voormalige CEO van de Voetbalbond kort voor zijn aantreden was gewijzigd via twee bestuurders, zonder dat dit de Raad van Bestuur had gepasseerd.

"Ik geef niet om de bedragen, men kan vinden dat 500.000 euro te veel of te weinig is, dat is niet de vraag. Maar twee medewerkers van de Voetbalbond, een juridisch verantwoordelijke en een financieel verantwoordelijke, gaven groen licht zonder de voorzitter of de Raad van Bestuur in te lichten. Elk jaar ontving Bossaert een bonus van 100.000 euro zonder enige evaluatie", voegt Van Den Bulck toe. En hier komen twee bekende gezichten uit ons voetbal in beeld.

"De eerste keer dat dit werd ondertekend, was het Bart Verhaeghe die belde naar de financieel directeur om hem te zeggen deze bonus te valideren. De volgende keren was het Mehdi Bayat. Simpele telefoontjes, terwijl we net uit het Footbelgate kwamen", benadrukt Paul Van Den Bulck. "Ik lees vaak dat het voetbal een aparte wereld is, dat het zo werkt... maar dat klopt niet, het voetbal moet dezelfde regels volgen als andere vzw's of nv's".

Na het rapport van Paul Van Den Bulck moest Peter Bossaert dus zijn functie neerleggen. "Ik voelde dat mijn verzoeken om financiële audits niet in goede aarde vielen. Maar ik merkte dat de ziekte er nog was. Manu Leroy werd interim-CEO, en opnieuw, geen toegang tot zijn contract, maar wel het maximale bonusbedrag". Dit was de druppel voor Paul Van Den Bulck, die ook te maken kreeg met valse beschuldigingen aan zijn adres.

Valse beschuldigingen tegen Paul Van Den Bulck

"Ik werd eerst beschuldigd van 'het toekennen van een bedrijfswagen aan mezelf'. Terwijl het in werkelijkheid een sponsorcontract met BMW is, lang voor mijn aantreden ondertekend, waarin staat dat alle leden van de Voetbalbond er een krijgen. Vervolgens, deze beschuldigingen van 'intimiderend gedrag' tegen een medewerkster... Er is geen klacht tegen mij ingediend", legt hij uit.

"Ik ben voorzitter en ik heb, zoals mijn functies mij toelieten, gevraagd om een document te krijgen dat de eerder genoemde juridisch verantwoordelijke weigerde te verstrekken. Zij was mijn medewerkster en dus vroeg ik het haar. Er is geen klacht ingediend, en dat spijt me, want dat had de zaak op juridisch vlak gebracht en daar wachtte ik op", glimlacht Paul Van Den Bulck.

De voormalige voorzitter van de KBVB nam uiteindelijk ontslag om zijn integriteit en onafhankelijkheid te behouden. "Veel mensen zijn bereid tot alle compromissen alleen maar om in de voetbalwereld te blijven. Ik heb een carrière, ik word gerespecteerd, ik ben advocaat... Ik weigerde dit soort spelletjes te spelen. Beslissingen werden genomen buiten de vergaderzaal en daar kon ik niets aan doen".