'Het is topclub menens om sterkhouder Club Brugge deze winter weg te plukken'

Na een hachelijk avontuur in Libië is Raphael Onyedika 'gewoon' terug in België. Rest de vraag: hoelang kan blauw-zwart nog op hem rekenen? Er wordt opnieuw flink aan de mouw getrokken.

Club Brugge kan zaterdag rekenen op Raphael Onyedika, die net een vrij schrikwekkend avontuur achter de rug heeft met de Nigeriaanse nationale ploeg. De Nigeriaanse middenvelder keerde gewoon terug naar België. Hij trainde deze week al volop mee, nadat hij afgelopen weekend enkele uren vastgehouden werd met de Nigeriaanse selectie op de luchthaven in Libië. Een opsteker voor blauw-zwart, dat hem er heel graag bij heeft op het middenveld. 🟡🔵 Fenerbahçe Futbol Direktörü Mário Branco, Al-Arabi'den ayrılmak isteyen Marco Verratti'yi bitirmek için kolları sıvadı.



🟡🔴 Galatasaray, yaz transfer döneminde Okan Buruk'un çok istediği Club Brugge'ün ön liberosunu ocak ayında kadrosuna katmaya kararlı.



🗞️ Fotomaç pic.twitter.com/pQSIRYfpBn — A Spor (@aspor) October 17, 2024 Rest de vraag hoelang hij nog bij Club Brugge zal blijven, want de middenvelder wordt opnieuw het hof gemaakt door heel veel verschillende ploegen. Eentje daarvan is een oude bekende. Contract tot 2027 Galatasaray wilde hem afgelopen zomer al inlijven, maar toen hield blauw-zwart het been stijf. Kunnen ze dat ook deze winter doen? De Turken blijven aandringen, mogelijk zal de status van Club Brugge in de Champions League een rol kunnen spelen. De 23-jarige Nigeriaan heeft een marktwaarde van zestien miljoen euro volgens Transfermarkt en ligt nog tot 2027 onder contract op Jan Breydel.