Manchester City, Arsenal, Liverpool en AC Milan gecharmeerd door Rode Duivel: zijn team heeft alles in handen

Maxim De Cuyper, de 23-jarige vleugelverdediger van Club Brugge, beleefde tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Italië een hoogtepunt in zijn carrière door zijn eerste doelpunt voor de Belgische nationale ploeg te scoren. Zijn prestaties gaan niet onopgemerkt voorbij.

Tegen Italië scoorde Maxim De Cuyper erg knap na een ingestudeerde vrije trap. En dus zullen de scouts aanwezig in het stadion ook wel genoten hebben van wat hij allemaal liet zien.

Juventus kwam onder meer Wout Faes en Zeno Debast scouten, maar zal dus ook zeker de speler van Club Brugge hebben opgeschreven in het boekje. Een transfer kan na dit seizoen zeker tot de mogelijkheden behoren.

Het gaat snel voor De Cuyper

Het gaat namelijk snel voor de verdediger. Na een uitleenbeurt aan KVC Westerlo waar hij het prima deed volgde een eveneens prima seizoen bij Club Brugge. De Cuyper bewees er bovendien ook zijn polyvalentie.

Het maakte dat blauw-zwart ook deze zomer al vreesde voor een mogelijk vertrek van de verdediger. De Bruggelingen sprongen kort op de bal en presenteerden De Cuyper prompt een contractverlenging van twee seizoenen tot 2028.

Boter bij de vis

Daardoor moet er boter bij de vis komen om De Cuyper weg te lokken uit het Jan Breydelstadion. Er waren aanbiedingen uit Turkije, maar Club Brugge liet de flankverdediger niet vertrekken.

Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt ondertussen al twaalf miljoen euro, maar mogelijk hopen ze bij Club Brugge nog meer te kunnen krijgen. Een en ander zal ook afhangen van de ploegen die komen aankloppen.

Maxim De Cuyper's stunner? More like a Maxim De Blaster! That goal was so good, it probably made the net reconsider its life choices. 👏🇧🇪 — Talent blasters (@TalentBlasters) October 16, 2024

Bij de Rode Duivels maakte hij tegen Italië alvast een extra indruk. En dat terwijl Arsenal, Liverpool en Manchester City onder meer naar hem kwamen kijken. Ook Ricci staat op de radar van de drie clubs.

De Engelse clubs kunnen zo mee in de clinch gaan met onder meer AC Milan. Ook makelaar Axel Vergeylen liet zich al uit over de situatie. Volgens hem gaat het over de juiste stap maken op het juiste moment.

Maxim De Cuyper's stunner has been voted Goal of the Round for Matchday 3 👏🇧🇪



Voting is still open for Matchday 4 🗳️#UNLGOTR | @AlipayPlus | #NationsLeague — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 16, 2024

De Serie A zou een interessante optie kunnen zijn voor De Cuyper, maar ook de Premier League mag niet worden uitgesloten. De flankverdediger krijgt de komende weken en maanden in de Champions League een paar extra kansen om zich te meten met de absolute toppers.

Onder de twintig miljoen euro lijkt er niet te kunnen worden gesproken. Het helpt dat er nog een contract is tot 2028 én dat er kapitaalkrachtige teams al hebben aangeklopt. Het begin van een opbod?