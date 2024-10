Neerpede-boy kijkt vrijdag ex-club Anderlecht in de ogen: "Van Brian Riemer mochten we zelfs niet in dezelfde ruimtes komen als de A-ploeg"

Antoine Colassin verliet deze zomer Anderlecht voor Beerschot. Daar heeft hij natuurlijk nog niet veel plezier beleefd gezien de omstandigheden. Hij gaf in een interview met Le Soir ook een eerlijke inkijk in zijn relatie met ex-coach Brian Riemer.

Colassin begint met te spreken over zijn band met Riemer. “Mijn relatie met Brian Riemer was afstandelijk", legt hij uit. "Hij begon pas met me te praten toen hij dacht dat hij me misschien nodig zou hebben. Er hing een soort van afstand tussen hem en de beloftenploeg. Het was zelfs zo dat de U23-spelers en hun staf niet in dezelfde ruimtes mochten komen als de A-kern, zoals het restaurant. Maar om hem dat volledig aan te rekenen zou te makkelijk zijn.”

Wat betreft de tactische kwaliteiten van Riemer, nuanceert Colassin de kritiek die de trainer vaak kreeg. "Defensief wist hij hoe hij een team moest neerzetten, dat moet ik hem nageven. Maar aanvallend en met balbezit was het een ander verhaal."

"Toch moet ik erbij zeggen dat ik niet elke dag met hem werkte. Vergelijk je hem echter met Vincent Kompany, dan lijkt iedereen tactisch beperkt. Kompany was fenomenaal. Hij was zo sterk in zijn aanpak dat hij soms zelfs de snelheid van zijn lessen moest aanpassen aan ons niveau."

Niets kan David Hubert destabiliseren

Met David Hubert had hij wel een heel goeie band. “David is geweldig. Ik speelde samen met hem bij de U23 en later werd hij mijn assistent-coach. Wat hij vorig seizoen met Marink Reedijk heeft bereikt in de Challenger Pro League, was een klein wonder."

"Hij heeft zoveel charisma dat iedereen rustig blijft, zelfs als hij boos wordt. Hij is altijd helder en direct in zijn instructies. Hij was ook degene die mij altijd bijstond wanneer ik twijfelde, niet alleen op voetbalgebied, maar ook in mijn persoonlijke leven.”

Colassin besluit met een voorspelling over de toekomst van David Hubert. “Zijn rol verandert nu hij interim-coach is geworden, maar ik geloof dat hij niet snel onder druk zal bezwijken. Ik denk dat niets David Hubert echt kan destabiliseren. Hij is altijd kalm en gefocust op zijn doelen.”