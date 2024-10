Timmy Simons heeft de ambitie om ooit Club Brugge te trainen: "Maar misschien is dit mijn plafond"

Timmy Simons, momenteel trainer van Westerlo, heeft een duidelijke ambitie: ooit wil hij als hoofdtrainer terugkeren naar Club Brugge, de club waar hij als speler zijn grootste successen behaalde. Simons speelde jarenlang bij de Bruggelingen en is nog steeds sterk verbonden met de club.

Zaterdag kijkt hij ze de eerste keer in de ogen als hoofdtrainer. "Ik heb er maar de helft van mijn carrière gesleten", grapt hij in HLN. De connectie met de club en zijn oud-ploeggenoten, zoals Hans Vanaken en Brandon Mechele, is nog steeds sterk. "Je hebt lief en leed gedeeld in de kleedkamer, dus natuurlijk leef je mee."

De wedstrijd leeft niet alleen bij de fans, maar ook bij hem. "Het is onze eerste topmatch thuis en voor het eerst in lange tijd is het uitverkocht", vertelt Simons enthousiast. Het wordt een bijzondere wedstrijd voor hem gezien zijn verleden bij Club Brugge. "Natuurlijk wil ik dat het goed gaat met Club, maar als coach ben je nu met je eigen ploeg bezig."

Simons' eerste stappen als coach bij Club Brugge waren echter niet altijd eenvoudig. Toen Ivan Leko in 2019 vertrok, moesten alle assistenten, waaronder Simons, mee opstappen. Hij kreeg een baan aangeboden bij de U16, wat in eerste instantie niet meteen zijn droomjob leek. "Ik dacht: 'Wat stellen ze mij nu voor?' Maar uiteindelijk was het de juiste keuze. Je leert voor een groep staan en verantwoordelijkheid nemen", aldus Simons.

Zijn ambitie om terug te keren naar Club Brugge als hoofdtrainer sprak hij al uit bij zijn vertrek naar Zulte Waregem in 2020. "Waarom zou je dat níet willen? Je wil altijd het hoogst haalbare", legt Simons uit. Hoewel hij nu bij Westerlo zit, blijft zijn ambitie levendig. "Vandaag is dat Westerlo en misschien is dat mijn plafond, maar ik wil elke dag presteren om nog een stap te zetten."

Vincent Mannaert, CEO van Club Brugge, ziet een toekomst voor Simons bij de top. "De vraag is niet óf Timmy Simons trainer wordt bij een topclub, de vraag is wanneer hij dat wordt", zei Mannaert ooit in een interview. Voor Simons is dat een mooi compliment. "Leuk om te horen. Ik hoop dat die dag komt, maar daarvoor moet je elke dag presteren."