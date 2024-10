Besnik Hasi moet opnieuw signaal uitsturen naar bestuur van KV Mechelen

KV Mechelen staat momenteel achtste in de Jupiler Pro League. De achterstand op de derde plaats bedraagt amper drie punten.

KV Mechelen is mee met het peloton in de Jupiler Pro League. Het is nu uitkijken om na de interlandbreak te bevestigen. Dat begint zondag Achter De Kazerne, met een wedstrijd tegen KV Kortrijk.

De blessurelijst blijft op dit moment een grote zorg voor trainer Besnik Hasi. Er zijn maar liefst zes spelers die er tegen Kortrijk niet bij zijn. Van Cleemput zit dan wel weer in de selectie, hij is terug na een scheurtje in de kuitspier.

Ondanks al die afwezigheden blijft KV Mechelen hoog in de rangschikking staan. “Tot nu toe is het eerlijk gezegd allemaal goed meegevallen”, zegt de trainer van de Kakkers aan Gazet van Antwerpen over de competitie.

“Er komen veel matchen aan, met ook nog een bekermatch (tegen La Louvière, red.) over twee weken. Hopelijk kunnen we dat drukke programma opvangen met een fitte kern. Op dit moment acht ik ons daar niet klaar voor, tenzij er snel veel jongens terugkeren.”

Toch wil Hasi ook op de rem gaan staan. “Bij het publiek of bij de mensen boven (het bestuur, red.) mag de lat hoog liggen, maar wij moeten matchen winnen. Wij moeten niet gaan dromen. De laatste tijd zie ik de mensen boven wel dromen. Maar, no dreaming.”

Want het kan heel erg snel gaan. “Ik bedoel daarmee dat we nu nog niet moeten gaan rekenen. Je ziet dat alles relatief is in voetbal. Als je twee keer verliest, sta je onderaan. We moeten geconcentreerd blijven.”