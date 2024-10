"Of ik ze nog gehoord hebt?" Bertaccini duidelijk over ex-ploegmaten die naar Genk vertrokken

Adriano Bertaccini speelt dit weekend met STVV tegen KRC Genk. Voor Bertaccini is dat een duel met tegen zijn ex-ploeg, maar ook tegen enkele ploegmaten van vorig jaar bij de Kanaries.

Limburg maakt zich op voor de onvervalste derby tussen STVV en KRC Genk. Een wedstrijd die bij de fans, maar ook bij de spelers helemaal geen uitleg hoeft te krijgen.

Adriano Bertaccini hoopt alvast te scoren tegen zijn ex-ploeg. “Ik zal doen zoals ik anders doe”, lacht de spits naar Felice Mazzu die hem flankeerde tijdens het interview. “Beloofd”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Het respect voor de tegenstander is groot. “Ik beschouw Genk momenteel als de beste ploeg van het land, want ze staan eerste. Maar als we spelen met dezelfde overgave als tegen Gent, zit er zeker een resultaat in. Ja, het wordt speciaal om tegen mijn ex-club te voetballen.”

Het contact met zijn ex-ploegmaten die nu voor Genk spelen is er niet meer.“Maar anderzijds zijn Fink, Smets en Steuckers de mensen die ik het beste ken van de huidige ploeg. Berichtjes sturen naar mekaar gaan we niet doen. Sinds hun vertrek bij KRC heb ik hen niet meer gehoord, maar dat is voetbal.”

Een overstap naar Genk is voor hem niet aan de orde, maar kan er ooit nog komen. “Ach, in het voetbal kan alles. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Destijds was ik niet klaar om ginder de stap te maken naar het eerste elftal. Dat was een te grote sprong. Maar bon, ik heb er veel geleerd.”