"'t Zou straf zijn, maar is hem gegund": nieuwkomer bij Antwerp genoemd voor Gouden Schoen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Royal Antwerp FC vaart een nieuwe koers. De club wil fors besparen om zelfbedruipend te worden. Iets wat ook te zien en te voelen was in de transferpolitiek.

Geen grote sterren binnenhalen, maar heel gerichte aankopen en uitleenbeurten. Eén van die nieuwe namen is Tjaronn Chery. Hij heeft zijn start op de Bosuil alvast niet gemist.

Nochtans liep het niet meteen goed. Voor hij begon te scoren vlogen veel ballen spreekwoordelijk het stadion uit. “Daarover hebben we gesproken”, zegt Jonas De Roeck in een gesprek met Gazet van Antwerpen.

De aanpassingen die De Roeck hem voorstelden sloegen aan. “Tjaronn moest meer zijn momenten leren kiezen, om zo efficiënter om te springen met zijn sterke wapen. Dat lukt momenteel.”

Zozeer zelfs dat Chery al wordt genoemd als een kandidaat om de Gouden Schoen te winnen. “Da's wat vroeg, hè. De eerste stemronde heeft hij gemist. Dan moet hij al dubbele cijfers neerzetten en 'een Gilles De Bildeke' doen.”

De Bilde was de eerste speler die in 1994 de Gouden Schoen won na amper zes maanden in de eerste klasse. Toch zijn de cijfers van Chery, met 6 goals en 2 assists, heel er goed.

“Als Tjaronn deze lijn doortrekt, wordt hij zeker kandidaat. 't Zou straf zijn, maar ik gun het hem. Als hij de Gouden Schoen wint, zullen wij daar als club ook van geprofiteerd hebben.”