Lois Openda onthult een verrassend geheim: "Ik doe het systematisch"

Lois Openda scoorde onlangs voor het eerst in een lange tijd nog eens een doelpunt voor de Rode Duivels. De aanvaller, die goed presteert bij Leipzig, heeft een paar trucs onthuld.

Lois Openda werd onlangs uitgenodigd in de Duitse tv-show "Aktuellen ZDF-Sportstudio". Daar onthulde de 24-jarige aanvaller dat hij een therapie met bril gebruikt om zijn hormonale stimulatie te optimaliseren.

"Ik gebruik de bril om zo min mogelijk licht in mijn ogen te laten komen. Zo wordt het licht gefilterd en wordt de productie van melatonine, het slaaphormoon, minder beïnvloed", verduidelijkte hij.

Openda draagt gele glazen bril voor het slapengaan. Als hij wakker wordt, wisselt hij van bril en draagt dan een met blauwe glazen. "Zodat mijn brein begrijpt dat het daglicht is".

In topvorm bij RB Leipzig sinds zijn komst in de zomer van 2023, slaagde Openda er eindelijk in om het noodlot in het nationale team te doorbreken door onlangs te scoren tegen Frankrijk.

Een doelpunt met het hoofd. Ondanks zijn lengte gebruikt Openda zijn trucje om zijn tegenstanders te slim af te zijn: de "Openda Bounce". Een duw met het bovenlichaam om de tegenstander uit balans te brengen. "Ik gebruik dit systematisch", onthulde Openda.