Ardon Jashari komt met bijzonder mooie woorden voor Club Brugge-fans: "Het is ongelooflijk"

Maar liefst 4.000 Club Brugge-fans reizen af naar Italië voor de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan. Bij blauw-zwart zijn ze daar enorm blij mee.

Club Brugge trainde maandagavond voor het eerst in San Siro. Kort voordien waren coach Nicky Hayen en Ardon Jashari uitleg komen geven bij de pers.

Een onderwerp dat niet genegeerd kon worden, is de fans die talrijk aanwezig zullen zijn. Met maar liefst 4.000 zullen ze in het stadion zitten op dinsdag.

"Natuurlijk zorgt dat voor meer vuur in de spelersgroep", was Jashari duidelijk. "Het is echt geweldig hoe de fans thuis zijn, maar zeker ook uit."

Afgelopen weekend won Club met 1-2 van Westerlo met zeer goed gevuld uitvak. "Tegen Westerlo voelde het echt aan als een thuiswedstrijd. We willen hen echt trots maken. Ze zijn altijd onze 12e man, het is ongelooflijk."

In totaal worden er zo'n 50.000 supporters verwacht in het stadion in Milaan. AC Milan heeft het momenteel wat moeilijk. De Italianen verloren hun eerste twee wedstrijden in de League Phase van de CL tegen Bayer Leverkusen en Liverpool.