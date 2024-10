Beerschot krijgt zijn eerste vertegenwoordigers, een monster op het middenveld en een beer in de aanval: dit is ons 'Team van de Week'

Zoals elke week presenteren we u ons 'Team van de Week'. En deze keer is er veel plaats voor de jongens uit de 'kleinere' clubs. Enkel Genk presteerde van de topclubs immers op niveau. Beerschot krijgt zijn eerste vertegenwoordigers dit seizoen en ook Standard heeft er twee.

Doel

Davy Roef was weeral een mogelijkheid, maar die jongen heeft dit seizoen een vaste plaats in ons elftal. Daarom hebben we voor de andere uitblinker van het weekend gekozen: Nick Shinton. Het mag ook wel eens positief zijn bij Beerschot en de 23-jarige doelman van de Ratten zorgde er mee voor dat ze hun eerste zege van het seizoen pakten, tegen Anderlecht dan nog wel.

Verdediging

Ilay Camara is echt een ontdekking op rechts bij Standard. Hij was vorig seizoen al goed bij RWDM, maar bij de Rouches komt dat nog meer uit de verf. In de Waalse derby was hij weer een constante dreiging op zijn flank. Bij Dender stak Kobe Cools dan weer Kévin Denkey in zijn achterzak.

Nog eentje van Standard: Ibe Hautekiet. Die heeft zijn plaats in de basis nu wel veroverd. Benieuwd wat er gaat gebeuren als Nathan Ngoy terugkeert. En wat een seizoen speelt Daam Foulon. Eigenlijk staat hij een rijtje hoger, maar de KVM'er doet eigenlijk alles op zijn linkerflank. Nu ook met cijfers: een assist en een goal erbij tegen Kortrijk.

Middenveld

En of Jarne Steuckers de overgang naar Genk goed verteerd heeft. In een mum van tijd is hij er sterkhouder en statistiekenkoning geworden. Vier goals en drie assists nu al. Bij OH Leuven konden ze Antwerp in bedwang houden en dat had veel te maken met het eenmansmiddenveld dat Ezechiel Banzuzi is.

Wat een monster! Die gaan we ook niet al te lang aan Den Dreef kunnen bewonderen. Hij wordt geflankeerd door nog een Genk-speler: Ibrahim Bangoura. Die was tegen STVV ook wel heel goed.

© photonews

Aanval

Sinds vrijdag kent iedereen Marwan Al-Sahafi. De 20-jarige Saoedi scoorde twee keer tegen Anderlecht en maakte Zanka belachelijk met zijn snelheid. Een lichtpuntje in het duister voor Beerschot.

Tolu Arokodare, het oogt allemaal niet zo mooi, maar het is wel bijzonder effectief. Intussen is hij met zeven goals alweer topschutter. Zo'n boom van een spits wil iedereen wel rondlopen hebben. Net als Lion Lauberbach, die nu ook zijn productie begint op te drijven. KV Mechelen is mede dankzij hem geruisloos in de top zes geslopen.