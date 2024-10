De keiharde analyse van Gillet: "Sommige van de jonkies denken dat ze niets meer te bewijzen hebben"

Het ongemak rond het nationale team wordt steeds duidelijker voelbaar. Of het nu gaat om de relatie met de supporters of binnen de groep, de eenheid lijkt niet langer groot te zijn.

België was al enkele jaren gewaarschuwd: ondanks de komst van nieuwe, eveneens veelbelovende talenten, zou de overgang met het einde van de gouden generatie delicaat zijn. Het huidige verval is echter niet minder frustrerend. Op de RTBF analyseerde Guillaume Gillet dat - los van het puur voetbaltechnische aspect - ook de mentaliteit is geëvolueerd.

"De nieuwe generatie is ongeduldig. Ze eist veel. Ze krijgt veel erkenning in zeer korte tijd. In de wereld van de sport in het algemeen zien we steeds jongere sporters die vinden dat ze bijna niets meer te bewijzen hebben. Dat is een grote generatieverandering", zegt Gillet.

Geen generalisatie, maar een constatering

De voormalige Rode Duivel heeft deze verandering geleidelijk aan meegemaakt: "Ik heb Romelu Lukaku leren kennen toen hij bij het eerste team van Anderlecht kwam. Hij was 15 jaar en half. En hij wilde leren van de oudere spelers. Hij hing aan de lippen van Nicolas Frutos of Mbark Boussoufa en heeft 100% geprofiteerd van die leerschool. Tegenwoordig maken veel jongeren niet de reflex om te profiteren van de oudere spelers," vervolgt hij.

Voor Gillet moet de overdracht worden verzekerd: "Ik denk niet dat de jongeren van vandaag de stap zullen zetten om advies in te winnen, omdat ze al basisspelers zijn in het nationale team en bij goede clubs. Dat is voor hen al voldoende."

Sleutels voor de toekomst?

"Maar de echt grote spelers moeten een voorbeeld zijn voor de nieuwe generatie en deze laatste moet hen respecteren", aldus nog Gillet. Kunnen De Bruyne en Lukaku in deze moeilijke tijden hun emoties opzijzetten om alle nodige sleutels aan de nieuwe generatie te geven?