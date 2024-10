Man die AC Milan - Club Brugge in goede banen moet leiden is geen ongeschreven blad: schorsing in omkoopdossier

Felix Zwayer is de man die AC Milan - Club Brugge in goede banen zal moeten leiden. De Duitser draait al heel wat jaren mee op het hoogste niveau, maar is wel niet helemaal onbesproken.

Felix Zwayer is dinsdag de scheidsrechter van dienst in San Siro. De Duitser is al meer dan tien jaar scheidsrechter op internationaal niveau. Afgelopen weekend leidde hij nog Mainz tegen RB Leipzig in goede banen.

Schorsing in ver verleden

Zwayer was vorig jaar actief op het EK en floot er zelfs een halve finale tussen Nederland en Engeland. Hij heeft al heel wat internationale ervaring en was in 2018 de man die Cyprus - België leidde. Dat leverde de Belgen toen een overwinning op.

Voor Club Brugge wordt het een debuut onder Zwayer, maar heel wat andere ploegen hadden wél al een Europese match onder zijn leiding. Daarbij Anderlecht, Genk en zelfs Zulte Waregem onder meer.

Geen onbekende voor Belgische teams

In 2005 werd Zwayer door Robert Hoyzer genoemd in een omkopingsschandaal in het Duitse voetbal. Zwayer werd hiervoor voor een half jaar geschorst, al bekende hij nooit.

Daarna kreeg hij zijn rehabilitatie en ging hij op hoger niveau fluiten. Jude Bellingham had een paar jaar geleden nog eens ferme kritiek op hem, maar werd daar toen zelf voor geschorst.