Pech voor Anderlecht: weergaloos toptalent kiest niet voor paars-wit, Chelsea of Salzburg

RSC Anderlecht leed afgelopen weekend een pijnlijke nederlaag tegen Beerschot. Ook vanop de transfermarkt is er nu eigenlijk slecht nieuws gekomen. Een toptalent zal definitief niet naar Anderlecht komen.

Hamidou Makalou is een van de grootste talenten in Afrika. Niet letterlijk, want vorig jaar was hij de kleinste speler op het WK voor spelers tot 17 jaar. Al maakt hij er wel héél veel indruk.

Tot dusver had hij nog nooit buiten zijn eigen land Mali gespeeld en afgelopen zomer kwam hij van Guidars FC over naar Neerpede om er een test te gaan doen.

Toptalent gaat uiteindelijk naar Brest

De 18-jarige verdedigende middenvelder liet zich zeker zien en mocht ook een aantal keer meetrainen. Ook RB Salzburg en Chelsea waren onder meer bij de gegadigden voor de jonge Malinees.

In Anderlecht lag er een contract voor drie seizoenen klaar, maar uiteindelijk ging de deal niet door. En dus vertrok Makalou opnieuw op Neerpede, op zoek naar andere Europese avonturen.

Stade Brestois lijkt nu de uiteindelijk bestemming te gaan worden voor de jonge Malinees. Dat laat onder meer Daily Mercato weten. De deal is wel nog niet getekend, dus blijft het altijd met twee woorden spreken - zeker gezien zijn verleden.