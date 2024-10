🎥 Dries Mertens doorbreekt de stilte en geeft ongezouten mening over de afwezigheid van Romelu Lukaku

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De beslissing van Romelu Lukaku om niet deel te nemen aan de laatste interlandperiode zorgde voor wereldnieuws. Voormalige Rode Duivel Dries Mertens liet zijn mening hierover blijken in een gesprek met DAZN.

Mertens, die werd gepasseerd door bondscoach Domenico Tedesco, waardeerde het feit dat de coach persoonlijk de beslissing aan hem heeft meegedeeld. Mertens vindt open communicatie zeer belangrijk binnen het team.

De voormalige international hoopt dan ook dat alle beste spelers weer aansluiten bij de Rode Duivels. “Dat is het belangrijkste, dat ze de hele groep samenhouden,” zei hij.

"Misschien voelde Lukaku zich niet 100 procent fit op het EK. En dan vind ik dat je hem dat ook moet gunnen.”

Bovendien merkte hij op dat elke speler zijn eigen weg en tempo heeft in zijn carrière. Het is volgens hem belangrijk om dat vlammetje aan te houden, omdat een carrière relatief kort is.

Hij ziet zichzelf nu als supporter en geniet van de opkomende talenten binnen de nationale ploeg. Volgens hem zit er veel talent in deze groep.