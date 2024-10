Muslic laat sterkhouders thuis voor Europese match en neemt speler die niet mag spelen mee

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Cercle Brugge trekt naar Vikingur in de Conference League. Trainer Miron Muslic pakt uit met een verrassende selectie.

Cercle Brugge treft in de League Phase van de Conference Vikingur uit IJsland. Een stevige trip naar Reykjavik voor de tweede groepswedstrijd, na de eerdere 6-2-zege tegen Sankt Gallen in het Jan Breydelstadion.

Miron Muslic maakte een onverwachte selectie bekend: Delanghe, Langenbick, De Bel, Gomis, Miangue, Lietaert, Coens, Gheerardyns, Agyekum, Francis, De Wilde, Martlé, Vanackere, Somers, Bruninho, Efekele, Denkey, Felipe Augusto, Olaigbe en Ouattara.

Hij laat heel wat sterkhouders thuis, ook al zijn die helemaal fit voor dit duel. Dat doet de oefenmeester van de Vereniging met het oog op de competitiewedstrijd van zondag tegen Union SG.

Cercle Brugge heeft elk punt in de Jupiler Pro League bijzonder hard nodig. Hannes Van Der Bruggen, Alan Minda, Christiaan Ravych en Ibrahima Diakité reizen daarom niet mee naar IJsland.

De pas binnengehaalde doelman Eloy Room, die Europees niet speelgerechtigd is, reist wel mee. De bedoeling is hem zo snel mogelijk te integreren in de spelersgroep en dan kan een dergelijke trip wonderen doen.