Feyenoord maakt "weergaloze" indruk in Champions League: "Dit was buitencategorie"

Pierre van Hooijdonk was woensdagavond bijzonder onder de indruk van de manier waarop Feyenoord zich presenteerde tegen Benfica. De Rotterdammers boekten een knappe 1-3 overwinning in Lissabon en wisten met indrukwekkend spel grote delen van het duel te domineren.

Als analyticus bij Ziggo Sport stak Van Hooijdonk zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "Ik heb genoten van een echt heel indrukwekkend Feyenoord", verklaarde hij na afloop. "De lijn die is ingezet vanaf Girona trekken ze door. Vandaag was echt geweldig."

Volgens Van Hooijdonk was vooral het middenveld een cruciale factor in de overwinning. Spelers als Milambo, Timber en Hwang blonken uit, maar volgens de analist deed hij met die opsomming nog enkele anderen tekort.

"Dit was echt buitencategorie", aldus Van Hooijdonk. De ploeg heeft volgens hem grote stappen gezet, zeker in vergelijking met de eerdere 0-4 nederlaag tegen Bayer Leverkusen eerder in de Champions League-campagne.

Van Hooijdonk wees op de veranderingen die hebben plaatsgevonden sinds die teleurstellende nederlaag tegen Leverkusen. "Het elftal dat toen op het veld stond, was niet hetzelfde als vandaag. Hwang had toen pas een dag meegetraind, Bueno speelde niet, en Trauner was ook afwezig. Vandaag waren ze allemaal fenomenaal. Hoe dominant ze vanavond waren, dat was echt geweldig."

Ook Van Hooijdonks collega, Youri Mulder, was lovend over de prestatie van Feyenoord. Hij benadrukte dat de verwachtingen voor Benfica hoog waren, maar dat het sterke spel van de Rotterdammers daar een stokje voor stak. "Feyenoord had volledig de controle, zowel met als zonder bal. Ze hielden het achterin goed dicht en creëerden volop kansen voor het vijandelijke doel", aldus Mulder