Kompany verdedigt zijn tactiek... En die vraag zal hij nog veel krijgen: "Barça deed dat toch ook?"

Terug naar de tekentafel. Vincent Kompany kreeg een serieuze reality check van FC Barcelona. In één van de meest opwindende matchen ooit gezien verloor Bayern München met 4-1 van de Catalaanse reus. Achteraf zocht Kompany dan ook niet naar excuses.

Barcelona wervelde, maar ook Bayern deed het fantastisch in de eerste helft. Maar Barça pakte hen steeds weer op de ruimte in de rug van de verdediging. Al na één minuut stond der Rekordmeister op achterstand. "Vanaf de start die goal slikken, is bitter", klonk het bij Kompany.

En het werd er niet veel beter op, ondanks de gelijkmaker van Kane. "Nochtans was het gevoel in de eerste helft wel dat de partij onze kant kon opdraaien", meende Kompany. "Na hun vroege goal scoorden we twee keer - waarvan één keer uit buitenspel. Het tempo en het momentum waren ook voor ons, maar het spel is op het einde van de eerste helft dan toch gedraaid."

Kompany zag het verschil. "Op de sleutelmomenten was Barça gewoon goed en efficiënt en dat waren wij niet. We waren niet perfect", klonk het. Ook de hoge verdedigende lijn kreeg veel kritiek. "Maar beide teams speelden hoog", verdedigde Kompany zich.

"Het is normaal dat je als topploeg succes wil boeken op je eigen manier. We hebben uiteraard niet alles goed gedaan, want anders verlies je niet met 4-1. Maar we moeten hieruit leren."

Zelfs een vierdubbele wissel bracht geen soelaas. "Aan het begin van de tweede helft scoor je niet en dan is het niet abnormaal dat je de wedstrijd drastisch wil veranderen. Soms krijg je zo een impuls. Iedereen heeft alles gegeven, maar onze 100% was onvoldoende. En als de nederlaag duidelijk is, moet je geen excuses zoeken."