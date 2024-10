Niet het eerste incicent: binnenskamers wordt Raphael Onyedika niet gespaard

Raphael Onyedika laat zijn ploeg dit seizoen wel dikwijls in de steek. Of het nu met een rode kaart is of zoals afgelopen zaterdag met een non-prestatie tegen Westerlo. Voor de buitenwereld wordt hij verdedigd, maar intern is er blijkbaar toch al een aardig woordje gewisseld.

Zoals in de derby tegen Cercle Brugge eind maart. In een 'tactical meeting' op het Belfius Basecamp werden duidelijke afspraken gemaakt over hoe vrijschoppen van Cercle verdedigd moesten worden. Mechele zou bepalen of er uitgestapt werd, en twee spelers moesten ervoor zorgen dat de bal niet uit de tweede zone voor het doel gekopt kon worden. Toch liep het mis: Onyedika hief het buitenspel op, wat leidde tot het openingsdoelpunt van Denkey. Dit leidde tot frustraties bij coach Nicky Hayen, die benadrukte dat de afspraken niet nageleefd waren en viseerde daarbij duidelijk Onyedika, schrijft HLN. De fout tegen Cercle Brugge staat niet op zichzelf. Onyedika kwam al meerdere malen negatief in het nieuws, deze week nog na die rode kaart tegen AC Milan in de CL. Deze foutieve acties lijken deel te zijn van een terugkerend patroon. In totaal pakte Onyedika drie rode kaarten in slechts 18 wedstrijden, en zijn prestaties op het veld zijn vaak wisselvallig. Ook tijdens de match tegen Westerlo kwam hij onder vuur te liggen na een slechte prestatie waarbij ploeggenoot Brandon Mechele hem bekritiseerde omdat hij de verkeerde schoenen droeg. Binnen de club lijkt het geduld met Onyedika op te raken. Hoewel hij voor de camera's steun kreeg van medespelers zoals Jashari en Tzolis na zijn rode kaart in Milaan, is de kritiek binnenskamers groot. Het beeld van Onyedika als een onvoorspelbare speler is hardnekkig; zijn talent staat buiten kijf, maar zijn gebrek aan tactische intelligentie en focus wordt steeds duidelijker. Het zorgt voor frustatie.





