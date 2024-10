Philippe Clement zwaar in de problemen en hij moet hopen dat het niet escaleert: "Als dat er 1500 worden..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Schotse media hebben hun kar gekeerd. Een paar maanden geleden werd Philippe Clement nog de hemel ingeprezen voor wat hij verwezenlijkte met de Rangers, maar nu zijn de messen geslepen.

Volgens de Schotse pers moet hij zelfs vrezen voor zijn job. Volgens de gokkantoren zou zijn kans op ontslag voor Kerst zelfs op vijftig procent liggen. Niet meteen geruststellend.

Ondanks een verbeterd contract tot 2028 en aanzienlijke investeringen in nieuwe spelers, blijft het rendement van het team achterop hinken. Rangers staat na acht speeldagen al zes punten achter op de concurrentie en leed recent een dure nederlaag tegen Kilmarnock.

Analist Chris Sutton waarschuwde dat de onvrede onder de fans kan escaleren: "Het is oké als er 200 fans buiten het stadion hun ongenoegen uiten, maar als die groep groeit tot 1.000 of 5.000 man, dan krijgt Clement problemen."

De situatie wordt verder bemoeilijkt door interne problemen binnen de club. Voorzitter John Bennett trad onverwacht af om gezondheidsredenen, en de club zoekt al maanden naar een nieuwe CEO.

Cynici suggereren dat Clement nog steeds aanblijft omdat er simpelweg niemand is om de knoop door te hakken. Desondanks blijft hij kalm onder druk en temperde hij de gemoederen in de aanloop naar een belangrijke wedstrijd tegen Steaua Boekarest.

Clement benadrukte de grote heropbouw die Rangers doormaakt en sprak over de noodzaak van consistentie: "Als je om de zoveel maanden van ideeën verandert, dan is er geen consistentie in een club."