Bob Madou, CEO van Club Brugge, trekt aan de alarmbel: "Er moet snel duidelijkheid komen"

Club Brugge verkocht de voorbije jaren voor miljoenen euro's aan spelers. Het transfersysteem staat wel stevig onder druk na de zaak van Lassana Diarra.

Deze zomer verkocht Club Brugge Igor Thiago voor 33 miljoen euro aan het Engelse Brentford en Antonio Nusa voor 21 miljoen euro aan het Duitse Leipzig. Samen goed voor meer dan 50 miljoen euro dus.

Voor Club Brugge, en bij uitbreiding alle Belgische ploegen, is het verkopen van spelers noodzakelijk om het hoofd boven water te houden. Sinds de uitspraak in de zaak van Lassana Diarra is er onzekerheid of het transfersysteem kan blijven bestaan.

Madou over belang van transfers voor Club Brugge

"Meerwaarde op transfers is een structureel onderdeel van ons clubmodel. Ik hoop dat de FIFA zijn regelgeving kan aanpassen om in lijn te zijn met de Europese regelgeving", zegt CEO Bob Madou in de podcast De Klokke.

"Als dit systeem compleet overboord wordt gegooid, dan gaat heel de voetbalpiramide gewoon in elkaar stuiken", stelt Madou. "Ik hoop dat daar snel duidelijkheid zal komen." De FIFA zal een globale dialoog opstarten om te bekijken hoe het internationale transfersysteem kan worden aangepast.

Onder meer een vast bedrag in de contracten, zoals nu al in Spanje vaak gebeurt, zou een oplossing kunnen zijn. Bij Club Brugge hopen ze alvast dat er snel duidelijkheid komt van de FIFA.