Cercle Brugge komt met duidelijk statement na Europese afgang in IJsland met B-elftal

Cercle Brugge leed donderdag een pijnlijke nederlaag tegen het IJslandse Vikingur Reykjavik. De Vereniging speelde met een B-elftal en heeft nu reageerd op de commotie.

Het hele vorige seizoen knokte Cercle Brugge voor een Europees ticket, maar al op de tweede speeldag van de Conference League zakte het met een B-elftal af naar IJsland. De Vereniging verloor pijnlijk met 3-1.

Onder meer Wesley Sonck was bijzonder kritisch voor Cercle Brugge. Op hun sociale media heeft Cercle Brugge nu gereageerd. "De volledige Cercle-familie is ontgoocheld over de nederlaag in IJsland."

Cercle Brugge geeft voorrang aan Belgische competitie.

"Omwille van de positie waarin de Vereniging zich momenteel bevindt in de nationale competitie zijn er keuzes gemaakt voor de wedstrijd in Reykjavik, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de volgende competitiewedstrijden."

"Dit met als enige doel om de toekomst op lange termijn te verzekeren voor Cercle. De teleurstelling is nu groot, maar weet dat er hard gewerkt wordt om jullie opnieuw trots te maken. Iedereen binnen Cercle is ervan overtuigd dat we het maximale moeten doen om onze positie in de nationale competitie te verbeteren."

"Verliezen en winnen doen we samen, ollemolletope! Een speciale vermelding voor de 62 meegereisde fans naar IJsland, die donderdag 96 minuten lang het beste van zichzelf hebben gegeven. Een oprechte dankjewel voor deze positieve steun. Met jullie niet-aflatende inzet zijn we ervan overtuigd dat nieuwe successen snel zullen volgen."