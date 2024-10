Challenger Pro League: Patro Eisden laat de tweede plaats liggen tegen Seraing

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op bezoek bij Seraing heeft Patro Eisden de kans laten liggen om voorlopig tweede te worden. In het slot miste Kis een penalty voor de bezoekers.

De vorige speeldag had Patro Eisden voor het eerst verloren dit seizoen. Het ging toen met 0-1 de boot in tegen Zulte Waregem. Patro Eisden was naar de vijfde plaats gezakt en wilde tegen Seraing opnieuw de aansluiting maken met de top.

In de eerste helft was Abid het gevaarlijkst voor Patro Eisden met zijn dribbels, maar hij vond nooit een goed aanspeelpunt. Renson zag zijn poging door doelman Margueron en Solheid van de lijn gehaald worden.

Zelfs vanop de stip kan Patro Eisden niet scoren

Droehnlé zette Seraing voor de rust nog bijna op voorsprong na een corner, maar Patro ontsnapte. Het bleef dus 0-0 bij de rust. Een kwartier voor tijd kreeg Patro Eisden een penalty na een fout van Marloye op Abid. Kis, een penaltyspecialist, knalde keihard op de lat.

Voor de tweede wedstrijd op rij kan Patro Eisden zo niet scoren en blijft het vierde in de stand. Het laat wel de kans liggen om voorlopig over RAAL La Louviere en RWDM naar de tweede plaats in het klassement te springen.

Na een zege tegen Lokeren-Temse op de vorige speeldag pakte Seraing voor de tweede week op rij punten. Het springt zo voorlopig naar de 14de plaats en komt op gelijke hoogte met Francs Borains.