Hoe moet Anderlecht het aanpakken tegen Club Brugge? "Dan wordt het gevaarlijk"

Club Brugge-Anderlecht, dat is de voorbije jaren toch altijd een duel waarbij blauw-zwart topfavoriet is. Al liggen er volgens de experts wel kansen voor de Brusselaars in Jan Breydel.

Club Brugge zet in de Champions League wel altijd goed druk, maar in de competitie ontbreekt de intensiteit veelal, wordt er opgemerkt. “Voor Anderlecht liggen er kansen om onder die druk uit te voetballen. Zijn opbouw bestaat uit twee centrale verdedigers en twee verdedigende middenvelders, met nog eens de troef dat Coosemans een doelman is die goed is met de voeten", klinkt het bij een trainer in HLN die anoniem wil blijven. "Het volstaat voor Club dus niet om met één spits druk te zetten, plus twee centrale middenvelders. Dan ben je in ondertal en kom je te laat. Om echt druk te zetten moet Club Brugge daarom man-op-man gaan. Maar daarmee maak je jezelf wel kwetsbaar. Zo open je de ruimte tussen middenveld en verdediging.” Nog een andere trainer ziet waar paars-wit gebruik van moet maken. Het zal vooral in de omschakeling moeten gebeuren. "Vaak speelt Club maar met één echte verdedigende middenvelder." "Anderlecht speelt ondertussen meestal met twee nummers tien. Als paars-wit de bal recupereert en snel de eerste bal in de zones naast de zes van Club kan spelen, dan wordt het gevaarlijk. Zo verplicht je een centrale verdediger om uit te stappen.” Al is daar wel één vereiste aan verbonden. Iets waar het bij Anderlecht al langer aan schort. Maar als Anderlecht niet genoeg kwaliteit en vertrouwen aan de bal toont, zal het bij elke omschakeling in de problemen komen.”





Volg Club Brugge - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (27/10).