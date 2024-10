Na alle commotie bij Cercle Brugge: gesprek tussen Muslic en Vromant drong zich op

Na de teleurstellende nederlaag tegen Vikingur keerde Cercle Brugge vrijdagavond terug uit Reykjavik. De trip, die werd afgesloten met een 3-1 verlies, zorgde voor een kater bij de Brugse ploeg en leidde tot een korte, gespannen periode tussen hoofdcoach Miron Muslic en TD Rembert Vromant.

Op vrijdagochtend besloten de club en staf de rangen te sluiten en werden de plooien gladgestreken, waardoor de focus terugkomt op de aankomende belangrijke wedstrijd tegen Union op zondag.

Muslic had oorspronkelijk gehoopt met zijn sterkste selectie af te reizen naar IJsland om voluit voor een overwinning te strijden. Toch moest hij door een andere benadering, gekozen door de directie, genoegen nemen met een verzwakt team in Reykjavik.

De trainer reageerde na de nederlaag dan ook openlijk gefrustreerd en liet uitschijnen dat de selectie niet zijn beslissing was geweest. De harde reacties vanuit de media en fans versterkten het ongemak binnen de club, wat leidde tot een direct gesprek tussen Muslic, Vromant en de rest van de staf om de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen.

Tijdens dit overleg gaven zowel Muslic als Vromant aan dat er een verschil in visie is tussen hen, maar dat dit hen niet lijnrecht tegenover elkaar plaatst. Waar de trainer vooral op korte termijn focust en streeft naar overwinningen, ziet Vromant de noodzaak om op de lange termijn te denken.

Volgens Vromant zal de toekomst moeten uitwijzen of de gemaakte keuzes de juiste waren, maar de prioriteit ligt nu bij het behalen van positieve resultaten in de competitie. Had Cercle gewonnen van Vikingur, dan was de kritiek waarschijnlijk veel milder geweest.