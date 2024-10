Wouter Vrancken spreekt over de ups & downs en de komst van ex-club KRC Genk

KAA Gent wisselt goede dingen af met mindere dingen dit seizoen. Met de komst van KRC Genk wordt het misschien wel eens tijd voor een echte referentiematch, want een mindere partij of een mindere helft kan dodelijk zijn.

Tegen Molde was de eerste helft goed - een van de beste van het seizoen volgens Wouter Vrancken. De tweede helft was dan weer heel wat minder. En dus blijven de ups en downs hangen voorlopig.

Ups en downs? Niet op te lossen

"Ups en downs? Die kan je niet oplossen. Je moet in je taken blijven spelen en het blijven opbrengen, ook als je moe bent. Anders moet je vragen om een vervanging, dat is het enige dat je daaraan kan doen", aldus coach Vrancken donderdagavond na de partij tegen Molde.

"Waaraan het ligt? Dat is de vraag inderdaad. Er kwamen ruimtes, omdat we al veel hadden gegeven. Toch hebben we onze opdracht kunnen volbrengen en dat we op het einde nog een push kunnen geven zegt ook iets."

Goede test tegen Genk voor jonge ploeg

"Neen, het was geen geluk dat we toch nog wonnen. We moeten nu vertrouwen halen uit onze eerste helft én lessen trekken uit onze tweede helft", aldus de oefenmeester van de Buffalo's.

Temeer met KRC Genk een ploeg in vorm op bezoek komt. De Limburgse ex-club van Vrancken is de fiere leider en zou Gent op tien punten kunnen zetten. "We spelen thuis en willen ons laten zien tegen de ploeg met het beste voetbal in de competitie. Het is een goede test voor onze jonge ploeg, de motivatie moet groot zijn."