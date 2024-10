Cercle Brugge-coach Miron Muslic reageert nadat zijn ploeg erop en erover gaat tegen Union: "Mijn meest trotse moment als hoofdcoach"

Cercle Brugge kon zondagavond met 1-3 winnen op het veld van Union. Na afloop verscheen een bijzonder troste Miron Muslic voor de camera's.

Cercle Brugge ging met 1-0 de rust in en leek op een nieuwe nederlaag af te stevenen. Maar de Vereniging ging erop en erover in de tweede helft. Denkey maakte het nog helemaal af in de allerlaatste minuut.

Cercle-coach Miron Muslic deed al een serieuze uitspraak na afloop. "Het is fantastisch. Ik ga heel eerlijk zijn: dit is waarschijnlijk mijn meest troste moment als hoofdcoach. Het was heel moeilijk voor ons de laatste weken", vertelde hij bij DAZN.

"Hoe we gereageerd hebben toont hoe goed we bezig zijn. Nu moeten we gewoon nederig blijven. Tijdens de rust zei ik gewoon dat we maar 1-0 achterstonden. Als we de bal op de grond konden houden, was er iets mogelijk. Dat deden de jongens heel goed."

Cercle Brugge heeft zo weer een gouden driepunter beet. "Het gaat niet om tactisch verschil. Het gaat in zo'n momenten om het hart en de wil om die negatieve spiraal te doorbreken."

De Vereniging speelt volgende week twee keer tegen een club uit Charleroi. Eerst tegen Olympique in de beker, en nadien tegen Sporting in de competitie. "We hebben momentum nodig. We willen winnen en naar de volgende ronde in de beker."