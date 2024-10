Dimitri de Condé laat zich uit over situatie rond Wouter Vrancken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het huwelijk tussen Wouter Vrancken en KRC Genk liep afgelopen seizoen niet op de gehoopte manier af.

KRC Genk en Wouter Vrancken gingen afgelopen seizoen uit elkaar, nog voor het einde van het kampioenschap. Ook niet op de beste manier zo lijkt.

Zondagavond staat Genk weer oog in oog met KAA Gent, en dus ook Wouter Vrancken. Voor de coach hoeft er geen verzoenende babbel te komen, maar de Condé denkt daar anders over.

"Wij hoopten als club op een goed huwelijk, maar om een reden die ik zelf niet eens kan aanwijzen, is dat niet gelukt", begint de Condé bij Het Belang van Limburg. "Op het einde wisten we niet meer goed wat we nog aan mekaar hadden. Hopelijk komt er ooit nog een soort van afsluitende babbel. Mijn respect voor de trainer Wouter Vrancken blijft overeind."

Nadien besloot Genk om Thorsten Fink aan te stellen. "Vanuit mijn ervaring voelde ik dat we iemand met métier voor deze groep moesten zetten na zo’n lastig seizoen. Het positivisme dat Fink uitstraalt, heeft voor een vibe gezorgd."

"Bij STVV genoot ik al van het voetbal dat hij bracht. Bij ons eerste gesprek, vertelde hij gemeend wat voor een fantastische club hij Genk vindt. Om dat van zo’n vedette te horen, die elders veel meer kon verdienen, dat gaf een boost", besluit de Condé.