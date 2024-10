Mark van Bommel onthult nu zelf de echte reden waarom hij geen trainer van Anderlecht is geworden

Mark van Bommel was in beeld als nieuwe trainer van Anderlecht, maar dat ging niet door. Er werd gezegd dat hij uit respect voor Antwerp niet voor paars-wit koos, maar de reden is volgens hemzelf iets helemaal anders.

Van Bommel heeft bij ESPN toegelicht waarom hij geen hoofdcoach bij Anderlecht werd, ondanks serieuze gesprekken. Na het ontslag van Brian Riemer in september, ging Anderlecht op zoek naar een vaste vervanger. Hoewel Ryan Mason als mogelijke kandidaat opdook, werd ook met Van Bommel onderhandeld. “Die vraag is gekomen, ja", bevestigde hij in “Goedemorgen Eredivisie.” Voor Van Bommel speelde de timing een belangrijke rol. Instappen tijdens het seizoen biedt beperkte tijd om een team voor te bereiden: slechts enkele dagen voor de eerste wedstrijd. “In de zomer krijg je vier of vijf weken, wat de kans geeft op betere voorbereiding", aldus Van Bommel. De korte voorbereidingstijd tijdens het seizoen vormde daarom een struikelblok. Daarnaast wilde Van Bommel zijn eigen staf meenemen om zijn speelstijl sneller te implementeren, maar dat bleek bij Anderlecht moeilijk te realiseren. “Als ik het veld op ga, wil ik bepaalde dingen zien. Als ik dat alleen moet uitleggen, duurt het langer om het team te overtuigen,” legde hij uit. Een bestaande staf, hoe ervaren ook, zou tijd kosten om aan zijn ideeën te wennen, iets wat Van Bommel wilde vermijden. Na zijn vertrek bij Antwerp zit Van Bommel nog zonder club, maar hij gaf aan dat er de voorbije tijd wel interesse is geweest.