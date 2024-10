De onverwachte held van KV Kortrijk: "Eens op het veld vielen alle zorgen weg"

Verrassing van Freyr Alexandersson in de thuismatch tegen Beerschot. Hij zette Tom Vandenberghe in doel en dat was wel eventjes geleden. Zijn laatste match keepte hij op 24 februari 2024.

Tom Vandenberghe kwam in 2022 over van KMSK Deinze naar KV Kortrijk en moest er een aantal maanden wachten op een kans, maar in 2023 was hij de vaste doelman van De Kerels.

Van vierde naar eerste doelman

Na de komst van Freyr Alexandersson in januari 2024 verdween hij stilaan naar het achterplan, dit seizoen werd volop gekozen voor de IJslandse doelman Patrik Gunnarsson. Die raakte vorige week in Mechelen echter geblesseerd.

Gunnarsson kwam na een kwartier zwaar in botsing met de aanstormende Mrabti, waarna het spel bijna tien minuten stillag. Uiteindelijk moest hij toen worden vervangen door Pirard, deze week kreeg Vandenberghe dus de voorkeur in doel.

Zorgen vielen snel weg

En de ervaren doelman ontgoochelde niet. Ondanks een spannend slot van de wedstrijd wist hij wel zomaar de nul te houden en zo zijn eerste clean sheet van het seizoen te pakken. De voorbije maanden viel hij de technische staf op door zijn werkkracht en onverzettelijkheid.

"Ik ben deze zomer hier gebleven met een reden. Ik wilde me extra hard bewijzen, ik weet hoe het voelt om te moeten vechten voor een plekje. Natuurlijk was het in het begin even stress, maar alle zorgen vielen snel weg."