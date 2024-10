Done deal: Club Brugge doet het opnieuw en legt ex-Genkspeler langdurig vast

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge maakt alweer werk van de toekomst. De 17-jarige Wout Verlinden is de volgende die een eerste profcontract heeft getekend bij Club NXT. Hij doet dat voor anderhalf jaar, met optie op een contract tot 2027.

Club heeft vorig jaar Wout Verlinden bij de jeugd van Racing Genk weggehaald. De toen zestienjarige Wout Verlinden kondigde op zijn sociale media aan dat hij Racing Genk na negen jaar ging verlaten en naar Brugge trok.

Verlinden is een centrale verdediger en wordt gezien als een van de grootste talenten van zijn leeftijd op die positie. Verlinden speelde toen ook bij de U16 van de Rode Duivels.

Longer with 𝙪𝙨. 🙌



Verlinden heeft z'n contract beet! ✍️✨ #ClubNXT — Club NXT (@ClubNxt) October 29, 2024

"Wout Verlinden heeft z'n eerste contract beet. De centrale verdediger blijft zo verbonden aan Club NXT tot 2026 met een optie tot 2027. Dit seizoen liet hij met enkele sterke prestaties zijn waarde blijken voor onze U23."

Optie tot 2027

"Op bezoek bij Zulte Waregem maakte hij begin oktober z’n debuut in de basis. Ook tegen Lierse SK en afgelopen weekend tegen RFC Liège kwam hij aan de aftrap. Ook in de Youth League-wedstrijden van dit seizoen kwam hij telkens in actie."

"Wout ziet zijn sterke prestaties nu dus beloond met een eerste contract tot 2026, met een optie tot 2027", aldus Club Brugge op haar webstek. We wensen Wout Verlinden alvast veel succes de komende jaren.