Een naam die je totaal niet verwacht van Ruud Vormer: "Een topgozer, echt waar"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ruud Vormer is na zijn passage bij Club Brugge in Knokke-Heist blijven plakken. En het leven bevalt hem daar duidelijk.

Ruud Vormer trok in de herfst van zijn carrière nog een seizoen naar Zulte Waregem, maar het was snel duidelijk dat het niet meer hetzelfde was. Zijn laatste contractjaar deed hij niet meer uit.

Het leven als actieve profvoetballer zit er dan ook helemaal op en daar is de Nederlander niet rouwig om. Hij blijft in Knokke-Heist wonen, vlakbij het Basecamp van Club Brugge in Westkapelle.

Met heel wat jongens heeft hij nog het nodige contact. Sommigen van hen ziet hij zelfs heel erg veel. “Op school zie ik Simon”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Odoi ook, al is dat nu iets minder sinds hij bij Antwerp speelt. En Dedryck (Boyata, red.). Een topgozer, echt waar.”

Het plan is wel degelijk om in Knokke-Heist te blijven wonen. “Zeker en vast. Ik ga hier niet meer weg. 's Zomers is het heerlijk”, gaat Vormer verder.

“In de winter spreken ze van een zwart gat, maar dat is niet zo. We wonen hier gewoon lekker en missen niets. Het is nu tien jaar dat we hier zijn, hé.”