Jesper Fredberg neemt op sociale media afscheid van Anderlecht en zijn supporters: "Ik heb niet altijd in de roos geschoten, maar..."

Jesper Fredberg is niet langer CEO Sports bij Anderlecht. De Deen heeft alle fans en de club nog eens bedankt via sociale media.

Woensdag kwam het nieuws plots naar buiten dat Jesper Fredberg niet langer CEO Sports is bij Anderlecht. Olivier Renard werd al aangesteld als zijn opvolger.

In een bericht op sociale media wil Fredberg iedereen die Anderlecht een warm hart draagt nog eens bedanken. 'Aan al het goede komt een einde, helaas. Het was een eer om een kleine rol te spelen in de geschiedenis en reis van deze prachtige club', begint hij.

'Jullie supporters hebben laten zien wat RSCA kan worden en de manier waarop jullie ons hebben opgetild en gesteund in goede en slechte tijden, is iets waar ik alleen maar dankbaar voor kan zijn", spreekt hij de fans aan.

'Ik schoot niet altijd in de roos, maar ik kijk nog steeds trots terug op de twee laatste jaren, met een kwartfinale in Conference League, een strijd om het kampioenschap vorig seizoen en ongeslagen in Europe League.'

'Samen met leuke collega's een boeiende en motiverende werkomgeving creëren. Thuis spelen voor een vol huis was iets waar ik altijd naar uitgekeken heb. Bedankt voor jullie steun aan de club, zonder jullie was het niet hetzelfde geweest. Jullie verloren een regisseur, maar kregen er een fan bij', besluit Fredberg.