Stevige kritiek op beleid Jesper Fredberg: Wouter Vandenhaute laat weinig aan de verbeelding over van wat hij fout deed

Dat bij het bestuur dezelfde frustraties leefde als bij de fans werd heel duidelijk tijdens de persconferentie van Wouter Vandenhaute. De voorzitter gaf klaar en duidelijk mee waar het misliep met Jesper Fredberg. "De middelen voor de zomermercato waren er wel!"

Vandenhaute sprak over "een gedeelde verantwoordelijkheid" voor die zomermercato. Al wilden we dan wel weten of Jesper Fredberg voldoende budget ter beschikking had om meer te doen. Het antwoord daarop was klaar en duidelijk: Fredberg had zelf meer budget moeten creëren.

"De middelen waren er wel", klonk het bij Vandenhaute. "Er moest echter budget gemaakt worden. Er moesten spelers verkocht worden. Dat heb ik ook al uitgebreid doorgepraat met Olivier. Er zijn budgetten, maar die hangen ook af van verkoop. Iedereen weet dat het daar is fout gelopen."

"Het was ook een stuk door de omstandigheden. Het 'arrest Diarra' heeft ook enorm meegespeeld in de achterhoofden. Maar het plan dat we hadden is niet uitgevoerd. Als je budgetten wil realiseren is er een in-kant en een uit-kant."

We zijn geen rijke club, dat weten de mensen die de sportieve leiding hebben ook

Vandenhaute benadrukte nog eens dat er niet zot meer met het geld wordt omgesprongen. "We zijn opnieuw gezond en dat is een groot verschil met toen ik eraan begon. Geert Duyck, Marc Coucke en ikzelf hebben enorme inspanningen geleverd."

"De financiële gezondheid van een club komt vooral uit het sportieve. De voorbije vier jaar hebben we in totaal voor 52 miljoen gekocht en voor 144 miljoen verkocht. We zijn geen rijke club, dat weten de mensen die de sportieve leiding hebben ook. Olivier wil heel graag die challenge aannemen."

Zondag was niet hoe de verhouding tussen Anderlecht en Club Brugge momenteel is

Het werd natuurlijk uitgelicht door Marc Coucke die op sociale media had aangegeven dat er wel budget was en dat er in januari "een lap kon op gegeven worden". "Ik snap heel goed de perceptie die gecreëerd werd na die uitspraak", knikte Vandenhaute. "Marc heeft daar één keer iets over gezegd."

"We hebben ook geen slechte mercato gehad, maar ik had het wel beter verwacht. Ik ben het ook niet eens met de analyse dat de kern zwakker zou zijn dan vorig seizoen. We hebben veel pech met Thorgan en Jan. De kern kan collectief veel beter doen dat wat ze op Brugge lieten zien. Dat is ook niet hoe de verhouding tussen Anderlecht en Club Brugge vandaag is."