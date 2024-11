Anderlecht in plaats van Standard: hoe Olivier Renard bijna zijn grote terugkeer had gemaakt in Luik



Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! Olivier Renard is de nieuwe CEO Sports van Anderlecht. De voormalige doelman heeft een woelige zomer meegemaakt. Olivier Renard heeft zijn tijd bij Standard niet vermeden tijdens zijn persconferentie bij zijn introductie bij Anderlecht. Na drie jaar als speler en een tijd als sportief directeur op Sclessin, kon het nieuwe boegbeeld van het Anderlecht-project zijn Luikse verleden niet verloochenen. Bovendien, volgens La Dernière Heure, had hij deze zomer kunnen terugkeren naar de Luik. Hij was destijds verbonden aan de mogelijke terugkeer van een andere oude bekende, Luciano D'Onorfio. Twee mannen die elkaar goed kennen D'Onofrio heeft een deel van de zomer besteed aan het bekijken van de haalbaarheid van een terugkeer aan het hoofd van de Rouches. Olivier Renard zou een van de overwogen profielen zijn geweest om het project te leiden, hij heeft zelfs enkele wedstrijden vanuit de tribune bijgewoond. Sinds mei, na het einde van zijn avontuur in Montreal, zat Renard nog zonder werk. Nu heeft hij dus geprofiteerd van de vacature die open kwam te staan door het vertrek van Jesper Fredberg bij Anderlecht. Zal hij bijdragen aan de terugkeer van stabiliteit in het Lotto Park? Dat zou ook zijn hoofddoel zijn geweest in geval van een terugkeer naar Standard, zij het op een andere schaal.



