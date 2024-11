Hét grote steeds terugkerende probleem bij Anderlecht: ook tegen Tubize werd dat weer héél duidelijk

De terugkerende problemen van RSC Anderlecht blijven voor toenemende frustratie bij de supporters en nu ook de technische staf zorgen. Al seizoenen lang lijkt de ploeg te kampen met hetzelfde obstakel: een te licht en kwetsbaar middenveld.

Terwijl andere teams steeds krachtigere spelers opstellen die het fysiek werk niet schuwen, kampt Anderlecht met middenvelders die moeite hebben om hun mannetje te staan. De bal gaat hierdoor te snel verloren, wat leidt tot gevaarlijke counters en frustrerende situaties voor de verdediging.

Tijdens de wedstrijd tegen Tubize-Braine, een ploeg uit derde klasse, bleken deze zwakheden nog eens pijnlijk duidelijk. Ondanks dat de defensie met Zanka en Simic stabiel bleef, kwamen er kansen voor Tubize-Braine na slecht inspelen en balverlies op het middenveld.

Dat patroon is niet nieuw voor Anderlecht, maar het feit dat het zelfs tegen een lager geklasseerde ploeg moeilijk bleek om counters te voorkomen, doet toch vragen rijzen. De verdediging kon het niet allemaal opvangen, en de middenvelders Léoni, Verschaeren en Degreef slaagden er niet in om aanvallen tijdig af te breken.

Dendoncker naar het middenveld

Het probleem ligt volgens velen bij de keuze voor lichte, technische spelers op het middenveld, die vaak moeite hebben om fysiek sterkere tegenstanders af te stoppen. Vooral in wedstrijden waar een fysiek overwicht belangrijk is, blijkt dit gebrek aan kracht een groot probleem.

Coach David Hubert wees na afloop van de wedstrijd op het kernprobleem: "Ik ben voor 80% tevreden. Het is goed dat we 0-4 winnen, maar we geven ze te gemakkelijk de kans om te counteren. Eerst en vooral moeten we gewoon slimmer zijn in balbezit. Domme balverliezen leiden altijd tot counters. Daarbij moeten we gewoon beter staan en is het zaak het leer zo snel mogelijk te heroveren."

Een duidelijke visie, maar het probleem lijkt structureel: de juiste spelers lijken te ontbreken om dit op te lossen. De oplossing kan al liggen in het terugzetten van Dendoncker naar het middenveld.

Zijn ervaring en fysieke aanwezigheid zouden kunnen helpen om de nodige stabiliteit en kracht in het team te brengen. Voor de fans, die ondertussen al ontevreden leuzen als "Wouter buiten, Renard niet welkom" laten horen, zou dit een broodnodige stap richting verbetering zijn.