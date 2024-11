"Wanbeleid": Wouter Vandenhaute krijgt de volle lading op zijn dak

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht verraste deze week met de komst van Olivier Renard als nieuwe sportief directeur. Daarvoor werd afscheid genomen van Jesper Fredberg.

De chronologie van de gang van zaken bij RSC Anderlecht ligt een beetje vreemd. Eerst trainer Brian Riemer ontslaan, dan afscheid nemen van Jesper Fredberg en meteen al Olivier Renard als zijn opvolger voorstellen.

“Goh, het zat eraan te komen, hè. Toen Brian Riemer ontslagen werd, vooral op initiatief van Wouter Vandenhaute, voelde je al dat hij aan macht had ingeboet en dat ook zíjn stoel wankelde. Je zag het ook op de tribune”, is Franky Van Der Elst duidelijk in Het Nieuwsblad.

De dalende betrokkenheid was volgens de analist op het gezicht van Fredberg af te lezen. “Eén slechte zomermercato kostte hem nu de kop, maar… Ik vond het eigenlijk al raar dat ze twee jaar geleden de sleutels gaven aan twee Denen die nog niet te veel hadden bewezen.”

Maar ook de komst van Renard is vreemd te noemen. “Alles is blijkbaar begonnen bij een toevallige ontmoeting tijdens de interland België - Frankrijk tussen hem en Vandenhaute. Dus als ik het goed begrijp zat Renard zelfs niet in Wouters hoofd, stond hij geeneens op een lijst.”

Van der Elst vindt dat allemaal ontzettend raar en geeft Vandenhaute de volle lading. “Net als het feit dat ze eerst een trainer aanstellen en dan pas een sportief directeur. Je zou toch denken dat het omgekeerd moet. Dit kan je wanbeleid noemen.”