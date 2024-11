Alweer een blessure voor aanvaller Club Brugge: Hayen geeft duiding

Club Brugge neemt het zaterdagavond op tegen OH Leuven in het King Power @ Den Dreef voor een interessant en belangrijk duel. Dat gaan ze wel moeten doen zonder aanvaller Gustaf Nilsson. Die kampt opnieuw met een blessure. Nicky Hayen geeft meer duiding.

“De winst tegen Anderlecht en Belisia heeft ons vertrouwen gegeven, maar ik wil dat m’n groep scherp is vandaag. OHL heeft een goede ploeg met een goeie omschakeling waarmee zij het verschil kunnen maken", aldus Nicky Hayen vooraf.

En dus wilde hij zaterdagavond gaan knallen in Leuven. Dat moet hij echter doen zonder Gustaf Nilsson, die opnieuw te kampen heeft met een blessure. Hayen gaf vooraf aan DAZN meer informatie over de zaak.

Hervallen met de kuit

"Nilsson had donderdag na de match weer last, dus houden we hem aan de kant. Een ontsteking is altijd heel lastig, dus we moeten ons verstand gebruiken", aldus Hayen.

Er komen nog drukke weken aan voor Club Brugge en dus is elke wedstrijd van levensbelang. Dan is geen enkel risico nemen van groot belang.

Uit voorzorg gespaard?

Club Brugge wil in Leuven een nieuwe belangrijke driepunter pakken in de strijd om de titel. De kloof met KRC Genk wat dichten is het belangrijkste op zaterdagavond. Nilsson zal meer dan waarschijnlijk volgende week wél kunnen spelen.