Anderlecht wil anticiperen op onvrede fans: Vandenhaute en Renard overleggen nog

Er zijn morgen protesten voorzien in het Lotto Park. De fans willen hun onvrede laten blijken met de huidige gang van zaken. Wouter Vandenhaute en Olivier Renard zullen op de korrel genomen worden. Beide heren willen daarop anticiperen.

Komt er voor de match overleg tussen Vandenhaute-Renard en afgevaardigden van de supportersclubs? Dat is het plan dat er momenteel nog op tafel ligt bij paars-wit. Ze willen de situatie wat ontmijnen, maar makkelijk zal dat niet worden.

Ja, de fans wilden Brian Riemer buiten en ook Jesper Fredberg lag niet meer in de bovenste schuif. Maar om hem te vervangen door een man met een Standard-verleden, die dan ook nog eens in Propere Handen werd genoemd... Nee, dat is voor velen de druppel.

Donderdag in Tubize waren er al spandoeken en dat zou zondag een veelvoud kunnen worden. Vooral voorzitter Wouter Vandenhaute zou geviseerd worden. Hij is voor velen de bron van alle onheil en de reden waarom het op Anderlecht een duiventil geworden is.

Twee jaar geleden dwongen de fans hem al eens om een minder actieve rol aan te nemen, maar dat zal deze keer niet lukken. Vandenhaute heeft een hart voor Anderlecht, dat is zeker niet te ontkennen, en hij wil hen terug naar de top brengen op zijn manier.

Intern verwijst hij altijd naar de manier waarop hij met Flanders Classics een monument als de Ronde van Vlaanderen hervormt heeft, met succes. Ook daar was kritiek op, maar uiteindelijk is de Ronde veel winstgevender geworden.

Anderlecht kan spandoeken en spreekkoren niet verhinderen, en beide leiders hopen dat sportieve resultaten de rust kunnen herstellen. Daarvoor wordt nu dus naar de jonge en onervaren coach, David Hubert, gekeken.

Marc Coucke, voormalig voorzitter en huidig eigenaar, lijkt tevreden dat hij in 2020 aftrad en zich enkel nog als aandeelhouder bemoeit met Anderlecht. Voor Coucke is de situatie minder stressvol, terwijl hij blijft investeren zonder de dagelijkse verantwoordelijkheid te dragen voor de club.