"Hij is beter dan Koïta": Clubicoon houdt zich niet in over nieuwe sterspeler van STVV

STVV blijft het goed doen onder Felice Mazzu. Dat lukt zelfs zonder Billal Brahimi, de nieuwe sterspeler van de Kanaries.

Zelfs als de nieuwe ster aan het firmament van de Kanaries er door een schorsing niet bij is weet STVV zijn wedstrijden te winnen. Billal Brahimi is dit weekend tegen Standard opnieuw bij.

Voor Clubicoon Danny Boffin is de Algerijn een echte sterspeler bij STVV. “Ik wil Koïta zeker niet afbreken, want hij heeft vooral vorig seizoen veel betekend voor STVV”, vertelt Boffin aan Het Belang van Limburg.

“Maar Abou was meer met zichzelf bezig en durfde verdedigend wel eens steken te laten vallen. Brahimi denkt meer in het collectief en is ook meer aanwezig in een wedstrijd, terwijl Koïta het van zijn flitsen moest hebben. Ik schat hem voetballend nog hoger in dan Koïta.”

Mazzu is volgens Boffin de ideale man om spelers belangrijk te maken. Dat deed hij al met Bertaccini en dat zal ook met Brahimi lukken.

“Bertaccini komt net als Brahimi uit een periode waarin hij wat minder vertrouwen kreeg. Mazzu creëert nu een warme omgeving voor hen allebei en daarin komen ze volledig tot ontbolstering.”