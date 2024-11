Johan Boskamp legt schuld voor problemen van Anderlecht bij iemand anders dan Wouter Vandenhaute

Sinds de overname in 2018 blijft het moeilijk lopen bij RSC Anderlecht. Ook dit seizoen is dat helemaal niet anders.

Het ontslag van trainer Brian Riemer, het vertrek van Jesper Fredberg, de komst van Olivier Renard en het protest aan het adres van voorzitter Wouter Vandenhaute. De zorgen van RSC Anderlecht reiken veel verder dan alleen het sportieve.

Johan Boskamp is de tel al lang kwijt van het aantal paleisrevoluties bij RSC Anderlecht. “Het is daar pure comedy capers sinds de overname van Marc Coucke in 2018”, klinkt het bij de Nederlander in Het Belang van Limburg.

“Het slaat echt nergens meer op. Er is totaal geen stabiliteit binnen die club. Ze blijven maar zoeken, maar naar wat?” Een identiteit zou wel eens het juiste antwoord op die laatste vraag kunnen zijn.

Zoektocht naar Anderlecht-DNA

“Maar die hadden ze! Anderlecht was een schitterende club. De mooiste in België. Maar Coucke moest zo nodig breken met het verleden onder de Vanden Stocks. Sindsdien is alles naar de kloten gegaan. Dit is mijn Anderlecht niet meer.”

De supporters richten hun frustratie op Wouter Vandenhaute, maar eigenlijk zou je verwachten dat Marc Coucke als eindverantwoordelijke aangepakt moet worden.

“Vandenhaute is de voorzitter, maar ik geloof echt niet dat Coucke niet betrokken wordt bij de belangrijke beslissingen. Hij moet zijn zegen geven. Wouter was trouwens toch een niet-uitvoerende voorzitter? Wie beslist er dan wel? Hij blijft zich maar verstoppen achter andere figuren. Dat spelletje speelt hij nu al meer dan zes jaar.”