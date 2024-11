🎥 Eden Hazard laat dit duidelijk niet over zijn kant gaan: "Bro, what are you doing man?"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram! Eden Hazard heeft zijn Chelsea-roots weer eens bewezen. Tijdens een bezoek aan zijn kapper, de bekende Ahmed Alsanawi - die ook sterren als N'Golo Kanté, Phil Foden en Jack Grealish onder zijn klanten telt - kreeg Hazard een Tottenham-shirt aangereikt. Het shirt werd boven zijn schort geplaatst, zodat het leek alsof de voormalige Rode Duivel en Chelsea-legende plots het tenue van Chelsea’s grote rivaal droeg. Hazards reactie was meteen duidelijk: “Bro, wat ben je aan het doen, man?” Met een lach duwde hij het shirt snel van zich af. Voor Hazard, die tijdens zijn carrière tweemaal de Premier League, twee Europa Leagues, een FA Cup en een League Cup won met Chelsea, blijft de rivaliteit met Tottenham sterk aanwezig. In 2016 schreef hij zelfs een stukje geschiedenis door een prachtige goal te scoren tegen de Spurs, waarmee hij hun laatste kans op de titel dwarsboomde en het verrassende Leicester City aan de Engelse titel hielp. De liefde voor zijn voormalige club Chelsea blijft dan ook onverminderd groot. Hazards reactie toont zijn blijvende band met Chelsea, waar hij zich destijds ontwikkelde tot een clubicoon en absolute publiekslieveling. Zelfs nu hij met pensioen is, blijft hij loyaal aan de ‘Blues’. De speelse poging van kapper Alsanawi leidde tot een humoristisch moment. Op sociale media gaat het filmpje intussen viraal onder de Chelsea-fans, die hem nogmaals in hun hart sluiten. Eden Hazard once a blue always a blue 💙 pic.twitter.com/G8F7tWXmws — Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) November 2, 2024



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur